Solche Fälle gibt es immer wieder, in verschiedenen Versionen der Masche: Nun stehen Männer vor Gericht, die sich als Handwerker ausgegeben haben sollen. Doch sie kamen nicht zum Reparieren.

red/dpa/lsw 21.10.2024 - 13:26 Uhr

Sie sollen im Dreiländereck Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen älteren Menschen Geld, EC-Karten und Habseligkeiten gestohlen haben: Gegen vier Männer im Alter von 23 bis 31 Jahren hat ein Prozess am Landgericht Mannheim wegen schweren Bandendiebstahls begonnen. In unterschiedlichen Zusammensetzungen sollen sie ihre Taten begangen und es als angebliche Handwerker oder Techniker in die Wohnungen geschafft haben. Während einer die Opfer abgelenkt habe, hätten Komplizen nachkommen und zugreifen können.