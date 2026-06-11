Einmal Zwillinge - das kommt vor. Aber dann noch ein zweites und drittes Mal - unglaublich! Eine Familie aus Bayern hat nun alle Hände voll zu tun.
Fürth - Bei einer Familie aus Bayern dürfte es in den nächsten Monaten sehr turbulent zugehen: Zum dritten Mal in recht kurzem Abstand hat Jasmin Rittner Zwillinge zur Welt gebracht. Die Töchter Julia Anja Valentina und Estephania Lorena Marie kamen nach Angaben des Klinikums in Fürth am 27. Mai auf die Welt. "Einmal ist besonders. Zweimal außergewöhnlich. Dreimal in Folge kaum zu glauben!", schrieb das Klinikum auf Instagram.