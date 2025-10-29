Donald Trump spielte bereits öfter auf eine mögliche weitere Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2028 an. Nun findet er dazu klare Worte.
29.10.2025 - 06:11 Uhr
Washington - US-Präsident Donald Trump hat klargestellt, dass ihm aufgrund der Gesetzeslage keine dritte Amtszeit im Weißen Haus möglich ist. Während seiner Asien-Reise sagte Trump auf Nachfrage von Journalisten, dass ihm eine weitere Amtszeit nicht erlaubt sei. "Das ist bedauerlich", sagte der Republikaner. Nach allem, was er lese, sei das "ziemlich klar". Präsidenten sind laut US-Verfassung höchstens zwei Amtszeiten erlaubt.