Dreiste Tat in Leutenbach

Nur wenige Minuten hat ein Neunjähriger in Leutenbach einen Koffer mit seiner Klarinette abgestellt. Dies nutzte ein Dieb und stahl das Instrument.

jüv 15.05.2025 - 09:55 Uhr

Ein dreister Dieb hat am Mittwochmittag in Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) einem Neunjährigen dessen Klarinette gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Junge den Koffer mit dem Instrument gegen 12.20 Uhr in der Wachholderstraße, unweit von seinem Zuhause, abgestellt. Nur ein paar Meter weiter unterhielt sich der Junge mit einer Bekannten.