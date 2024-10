Die Abgeordneten des Seeheimer Kreises möchte grundsätzlich neu regeln, wie Investitionen in die Infrastruktur finanziert werden.

Tobias Heimbach 10.10.2024 - 17:02 Uhr

Der Seeheimer Kreis, ein Zusammenschluss der konservativen SPD-Abgeordneten im Bundestag, fordert eine bessere Finanzierung der Infrastruktur in Deutschland. In einem Strategiepapier, das dieser Redaktion vorliegt, heißt es: „Für einen nachhaltigen und zukunftsfesten Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland braucht es grundlegende strukturelle Änderungen in den Finanzierungsstrukturen, die für mehr Planbarkeit und Transparenz sorgen.“ Diese Finanzierungstruktur müsse sich von kurzfristigen Haushaltslogiken lösen und eine überjährige Mittelverwendung ermöglichen, heißt es.