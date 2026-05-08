Zwei Täter geben sich am Donnerstagnachmittag in Fellbach als falsche Polizisten aus und erbeuten fast 5000 Euro bei ihrem betagten Opfer. Ihre Betrugsmasche ist äußerst perfide.
08.05.2026 - 10:08 Uhr
Unbekannte Täter haben sich am Donnerstag in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) als Polizisten ausgegeben und einer über 80 Jahre alten Seniorin fast 5000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatten die beiden Männer am Nachmittag gegen 14.35 Uhr bei der Frau geklingelt und sie durch das Vortäuschen falscher Tatsachen hereingelegt.