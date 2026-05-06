Eine 88-Jährige zahlt nach einem Unfall in Weinstadt 300 Euro direkt vor Ort. Erst später wird klar: Der angebliche Geschädigte hatte mit dem beschädigten Auto offenbar nichts zu tun.
06.05.2026 - 09:16 Uhr
Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit, ein kleiner Parkschaden – und am Ende fehlt Geld. In der Kalkofenstraße in Weinstadt-Endersbach (Rems-Murr-Kreis) hat eine 88-jährige Autofahrerin am Dienstagmittag beim Einparken ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Doch der eigentliche Schaden entstand offenbar erst danach.