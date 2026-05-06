Eine 88-Jährige zahlt nach einem Unfall in Weinstadt 300 Euro direkt vor Ort. Erst später wird klar: Der angebliche Geschädigte hatte mit dem beschädigten Auto offenbar nichts zu tun.

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit, ein kleiner Parkschaden – und am Ende fehlt Geld. In der Kalkofenstraße in Weinstadt-Endersbach (Rems-Murr-Kreis) hat eine 88-jährige Autofahrerin am Dienstagmittag beim Einparken ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Doch der eigentliche Schaden entstand offenbar erst danach.

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, beschädigte die Seniorin gegen 13 Uhr beim Einparken ein neben ihr abgestelltes Fahrzeug. Noch bevor die Situation genauer geklärt werden konnte, trat ein Mann an die Frau heran und gab sich als Besitzer des beschädigten Autos aus.

Schnelle Einigung: 300 Euro bar gezahlt nach Unfall

Die Situation dürfte hektisch gewesen sein: ein Unfall im Straßenverkehr, die Aufregung direkt nach dem Zusammenstoß Zudem der Wunsch, den Schaden schnell und unkompliziert zu regeln. Vor Ort einigten sich beide schließlich auf eine Schadenssumme von 300 Euro. Die 88-Jährige zahlte den Betrag sofort in bar.

Doch die schnelle Einigung entpuppte sich wenig später offenbar als Falle. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Mann gar nicht Eigentümer des beschädigten Fahrzeugs. Der Unbekannte verschwand mit dem Geld.

Seniorin verliert Geld: Polizei sucht Zeugen für den Betrug

Für die Seniorin bedeutet der Vorfall nun nicht nur Ärger wegen des Parkschadens, sondern möglicherweise auch den Verlust von mehreren hundert Euro. Der mutmaßliche Betrüger nutzte offenbar gezielt den Stressmoment direkt nach dem Unfall aus.

Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Bislang ist die Identität des Mannes unklar. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den unbekannten Täter geben können. Hinweise zu dem Vorfall werden unter der Telefonnummer 07151/9500 entgegen genommen.