Eine Frau traut ihren Augen nicht, als sie zu ihrem kurz davor abgestellten Wagen in die Tiefgarage ihres Hauses geht - und der nicht mehr da ist.

Carola Stadtmüller 02.06.2026 - 16:24 Uhr

Nur eine Stunde ist vergangen gewesen: Als eine Frau am Montagabend in die Tiefgarage ihres Wohnhauses in der Böblinger Wilhemstraße zu ihrem Auto geht, war dieses nicht mehr da. Unbekannte müssen sich laut Polizei Zugang verschafft haben und den Wagen zwischen 18.30 und 19.30 Uhr gestohlen haben. Zudem wurde auch noch ein ebenfalls dort abgestelltes Mountainbike entwendet. Es handelt sich um einen roten Opel Astra Kombi und ein rotes Mountainbike der Marke Ghost.