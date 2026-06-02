Eine Frau traut ihren Augen nicht, als sie zu ihrem kurz davor abgestellten Wagen in die Tiefgarage ihres Hauses geht - und der nicht mehr da ist.

Böblingen: Carola Stadtmüller (cas)

Nur eine Stunde ist vergangen gewesen: Als eine Frau am Montagabend in die Tiefgarage ihres Wohnhauses in der Böblinger Wilhemstraße zu ihrem Auto geht, war dieses nicht mehr da. Unbekannte müssen sich laut Polizei Zugang verschafft haben und den Wagen zwischen 18.30 und 19.30 Uhr gestohlen haben. Zudem wurde auch noch ein ebenfalls dort abgestelltes Mountainbike entwendet. Es handelt sich um einen roten Opel Astra Kombi und ein rotes Mountainbike der Marke Ghost.

 

Wie die Täter in die Tiefgarage gelangten, ist noch unbekannt. Allerdings: Der PKW, an dem Böblinger Kennzeichen (BB-) angebracht waren, dürfte mit einem Originalschlüssel gefahren worden sein. Wie das möglich war, ist ebenfalls unbekannt. Der Wert des PKW und des Fahrrads wurde auf insgesamt etwa 5.350 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Fahrzeugen geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07031/13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de an die Polizei.