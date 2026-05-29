Eine Seniorin wird am Donnerstag in Sindelfingen von Unbekannten angesprochen. Nach der Begegnung stellt die Frau fest, dass ihre Goldkette fehlt.

Wolfgang Berger 29.05.2026 - 16:16 Uhr

Einen dreisten Fall von Trickdiebstahl am Donnerstag in Sindelfingen meldet die Polizei. Demnach haben gegen 12.15 Uhr in der Marienstraße Unbekannte eine 72 Jahre alte Frau aus einem Auto heraus bestohlen. Bei den Unbekannten handelt es sich um den Fahrer eines silbernen Autos, vermutlich ein Kombi, der eine Beifahrerin sowie eine Mitfahrerin auf der Rücksitzbank an Bord hatte. Darüber hinaus saß hinter der Beifahrerin ein Mädchen von etwa fünf bis sechs Jahren.