Eine Seniorin wird am Donnerstag in Sindelfingen von Unbekannten angesprochen. Nach der Begegnung stellt die Frau fest, dass ihre Goldkette fehlt.

Einen dreisten Fall von Trickdiebstahl am Donnerstag in Sindelfingen meldet die Polizei. Demnach haben gegen 12.15 Uhr in der Marienstraße Unbekannte eine 72 Jahre alte Frau aus einem Auto heraus bestohlen. Bei den Unbekannten handelt es sich um den Fahrer eines silbernen Autos, vermutlich ein Kombi, der eine Beifahrerin sowie eine Mitfahrerin auf der Rücksitzbank an Bord hatte. Darüber hinaus saß hinter der Beifahrerin ein Mädchen von etwa fünf bis sechs Jahren.

 

Das Auto hielt zunächst neben der Seniorin, die die Marienstraße in Richtung Mercedesstraße entlang ging. Die Beifahrerin sprach die 72-Jährige an, die schließlich das Mädchen auf der Rücksitzbank beschenken wollte. Als sie hierzu ihren Arm in den Wagen streckte, schoben die Personen im Fahrzeug Schmuck über ihr Handgelenk. Anschließend fuhren die Unbekannten in Richtung Mercedesstraße davon.

Im weiteren Verlauf bemerkte die Frau, dass ihre Goldkette im Wert von vermutlich mehreren Hundert Euro fehlte. Es Polizei geht davon aus, dass die Autoinsassen die Kette gestohlen haben. Das Revier Sindelfingen, Telefon 0 70 31 / 697-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen.