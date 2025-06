Eine 31-Jährige will am Bahnhof in Winnenden mit ihrem Kinderwagen in einen Zug einsteigen. Ein Unbekannter hilft ihr. Im Zug bemerkt die Frau, dass ihr Mobiltelefon fehlt.

Matthias Kapaun 18.06.2025 - 12:55 Uhr

Ein bislang unbekannter Dieb hat eine 31 Jahre alte Reisende am Dienstagvormittag am Bahnhof in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) bestohlen. Besonders dreist: Der Unbekannte soll der Frau währenddessen beim Einsteigen mit ihrem Kinderwagen in einen Metropolexpress geholfen haben. Die Polizei sucht Zeugen.