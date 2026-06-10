Eine Seniorin ist am Dienstag in Herrenberg Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Ein Unbekannter brachte sie dazu, ihren Goldring auszuziehen.

Eddie Langner 10.06.2026 - 14:27 Uhr

Eine Seniorin ist am Dienstag in der Horber Straße in Herrenberg (Kreis Böblingen) Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Laut Polizeibericht war die Frau gegen 13.15 Uhr zu Fuß unterwegs und machte auf ihrem Rollator sitzend eine Pause. Dabei wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen, der sich für ihren Goldring interessierte. Durch geschickte Gesprächsführung brachte der Mann die Seniorin dazu, ihren Ring auszuziehen. Mit der Aussage, er wolle, dass seine Freundin den Ring kurz anprobiere, bevor er ihn für 100 Euro abkaufe, verschwand der Dieb und kehrte nicht wieder zurück.