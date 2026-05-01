Der erste Tag der bis Samstag stattfindenden Veranstaltung an einem ganz besonderen Ort im Kreis Ludwigsburg macht Spaß auf mehr – das zeigen die Impressionen.

Andreas Hennings 01.05.2026 - 08:26 Uhr

Frisch gezapftes `S Esele-Bier direkt aus Asperg, ein Wein vom Asperger Weinbau Wolf, Leckereien vom Grill, viel Geselligkeit und zu alledem ein herrlicher Ausblick inklusive wolkenlosem Himmel und Sonnenuntergang: Der Auftakt der Maitage auf dem Hohenasperg am Donnerstag hat all die Faktoren vereint, die einen Festbesuch ausmachen. Zum zweiten Mal findet die Veranstaltung statt – und die Resonanz war bereits am Eröffnungstag mit Fassanstich gut.