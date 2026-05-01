Der erste Tag der bis Samstag stattfindenden Veranstaltung an einem ganz besonderen Ort im Kreis Ludwigsburg macht Spaß auf mehr – das zeigen die Impressionen.

Ludwigsburg: Andreas Hennings (hen)

Frisch gezapftes `S Esele-Bier direkt aus Asperg, ein Wein vom Asperger Weinbau Wolf, Leckereien vom Grill, viel Geselligkeit und zu alledem ein herrlicher Ausblick inklusive wolkenlosem Himmel und Sonnenuntergang: Der Auftakt der Maitage auf dem Hohenasperg am Donnerstag hat all die Faktoren vereint, die einen Festbesuch ausmachen. Zum zweiten Mal findet die Veranstaltung statt – und die Resonanz war bereits am Eröffnungstag mit Fassanstich gut.

 

Noch bis Samstag geht die Veranstaltung über die Bühne. Am Freitag, 1. Mai, geht es los mit dem Frühschoppen um 11 Uhr. Begleitet wird dieser von den Asperger Stadtmusikanten. Jeweils ab 15 und 18 Uhr ist dann Live-Musik von DickeFische, einem Pop-Rock-Reggae-Trio aus der Region, zu hören.

Am Samstag, 2. Mai, steht zum Abschluss der Happy Saturday an mit Happy Hour von 14 bis 16 Uhr. Begleitet wird die besondere Stimmung von House Music.