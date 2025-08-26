Der Messerangriff auf einen jungen US-Amerikaner in einer Dresdner Straßenbahn hat Aufsehen erregt. Jetzt sitzt einer der beiden Tatverdächtigen in Untersuchungshaft.
Dresden - Ein 21-Jähriger soll nun doch maßgeblich an der Messerattacke auf einen jungen Amerikaner in Dresden beteiligt gewesen sein. Er sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Dresden soll der Syrer den 20 Jahre alten US-Bürger in einer Straßenbahn mit einem gefährlichen Gegenstand verletzt haben. Dem Verdächtigen wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.