Während der Vorjahressieger des Weil der Städter Dressurfinales, Hans-Peter Bauer aus Holzgerlingen und startend für die TV Reitgemeinschaft Gültstein, als letztes Starterpaar mit Dynamico in die Halle geritten kam, stand der Reiter bereits als erneuter Erstplatzierter dieser Kandaren-S-Dressur Prix St. Georges fest. Nur der 58-Jährige selbst konnte jetzt mit seinem Zweitpferd den in Führung gelegenen Don Sinclair noch vom Thron stoßen. Dazu kam es aber nicht. Der kraftvolle Fuchs-Wallach Dynamico reihte sich unter Bauer wie am Tag zuvor in der Auftakt-S-Dressur an fünfter Stelle ein.

Das Rennen machte der Dressurausbilder mit Don Sinclair, den er bereits als dritter Starter unter den 15 Finalisten präsentierte, vor Lokalmatadorin Jana Schlotter (RFV Weil der Stadt) auf Deja Vue, der Sindelfingerin Christine Eberbach mit Donna de Luxe an dritter Stelle und erneut Jana Schlotter, diesmal auf Just Magic. „Am Vortag leistete ich mir einen kleinen Patzer in den Galopp-Wechseln, der klar auf meine Kappe ging und verpasste da um hauchdünne 0,50 Punkte den S-Sieg, heute lief es besser“, freute sich Hans-Peter Bauer über seine gelungene Titelverteidigung im Prix St. Georges.

Lesen Sie auch

Das letztjährige Kopf-an-Kopf-Rennen mit 2024-Doppel-S-Sieger Hans-Peter Bauer und der jeweils zweitplatzierten Christine Eberbach vom Reiterverein Sindelfingen ließ unterdessen in diesem Jahr die stark auftrumpfende Lokalmatadorin Jana Schlotter zu einem Dreikampf werden. In der Auftakt-S-Dressur schaffte es die 27-Jährige sogar als strahlende Siegerin ganz an die Spitze, da gewann sie den ersten Turnierhöhepunkt des auf zwei Tage angesetzten Hallendressurturniers vor Hans-Peter Bauer, da ebenfalls auf Don Sinclair, und Christine Eberbach (51) im Sattel ihrer Westfalen-Fuchsstute Donna de Luxe.

Jana Schlotter mit 35. S-Sieg

Mit Just Magic ging am Samstag auch der vierte Platz an Schlotter, Bauer ritt auf seinem Zweitpferd Dynamico als S-Fünfter vor Jörg Henne (RC Sulzbachtal-Schönaich/auf Alcácer) aus dem Hallenviereck. Für Jana Schlotter war es der insgesamt 35. S-Sieg ihrer Karriere und ein damit perfekter Einstieg für sie ins neue Reitsportjahr. 2024 konnte die Reitsportlerin aus Weil der Stadt die S-Dressuren in Leonberg und Ladenburg gewinnen, auch da auf der 2012 geborenen Oldenburger-Stute Deja Vue. Und Finalsieger Hans-Peter Bauer? Allein seine aktuelle Nummer eins im Stall, der 2013 geborene Oldenburger Don Sinclair, hat nun acht S-Siege auf dem Konto stehen. Vier davon im offensichtlich liebsten Viereck des Vierbeiners, in der Halle dieses Weil der Städter Dressurturniers.