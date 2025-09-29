Der TSC Kornwestheim verliert nach 1:3 bei Dersim Ludwigsburg die Tabellenführung. Der SV Kornwestheim II verspielt 2:0-Führung.
29.09.2025 - 17:20 Uhr
Mühelos hat am Sonntag in der Fußball-Kreisliga A2 Enz-Murr Drita Kosova Kornwestheim seine Tabellenführung verteidigt. Das 8:1 (4:0) beim KSV Renningen war der fünfte Sieg in fünften Spiel und fiel überraschend hoch aus, denn der Gegner hatte zuvor in vier Partien nur drei Gegentreffer zugelassen. „Acht Tore musst du hier erst einmal schießen. Wir sind zwar mit einigem Respekt angereist, aber der Gegner stand nur hinten drin“, berichtete Drita-Spielertrainer Spetim Muzliukaj.