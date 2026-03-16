Im Nahost-Krieg reißen die Angriffe nicht ab: Israel und die USA bombardieren Teheran, während iranische Geschosse in Israel und den Golfstaaten einschlagen. Im Libanon bleibt die Lage brenzlig.
16.03.2026 - 14:55 Uhr
Teheran/Tel Aviv/Beirut - Zu Beginn der dritten Kriegswoche im Nahen Osten bleibt der Iran Zielscheibe massiver Angriffe von Israel und den USA, ohne dass auf diplomatischer Ebene sichtbar Bewegung in den Konflikt kommt. Der Iran nahm seinerseits erneut Israel und Ziele in den Golfstaaten unter Beschuss.