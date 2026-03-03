Aufstiegsaspirant Energie Cottbus dreht nach einem 0:1-Rückstand beim VfB Stuttgart II auf – und gewinnt vor 1600 Zuschauern verdient mit 2:1.
03.03.2026 - 21:21 Uhr
Achtes Spiel 2026, sechste Niederlage für den VfB Stuttgart II: Der Fußball-Drittligist unterlag am Dienstagabend vor 1600 Zuschauern (davon 600 Gäste-Fans) in Aspach dem FC Energie Cottbus mit 1:2 (0:0). „Wir haben alles investiert, dem Gegner über weite Strecken Paroli geboten, aber die bessere Mannschaft hat verdient gewonnen“, sagte VfB-Coach Nico Willig.