Aufstiegsaspirant Energie Cottbus dreht nach einem 0:1-Rückstand beim VfB Stuttgart II auf – und gewinnt vor 1600 Zuschauern verdient mit 2:1.

Achtes Spiel 2026, sechste Niederlage für den VfB Stuttgart II: Der Fußball-Drittligist unterlag am Dienstagabend vor 1600 Zuschauern (davon 600 Gäste-Fans) in Aspach dem FC Energie Cottbus mit 1:2 (0:0). „Wir haben alles investiert, dem Gegner über weite Strecken Paroli geboten, aber die bessere Mannschaft hat verdient gewonnen“, sagte VfB-Coach Nico Willig.

Sieg mit Energie: Ex-Kickers-Profi Nyamekye Awortwie-Grant. Foto: IMAGO/Eibner

Innerhalb von vier Minuten drehte der stark aufspielende Aufstiegsaspirant die Partie: Erst traf der überragende Tolcay Cigerci zum 1:1 (60., Handelfmeter), dann der ebenfalls eingewechselte Axel Borgmann (64.) zum 2:1 für das Team von Trainer Claus-Dieter „Pele“ Wollitz.

Weiter geht es für den VfB II am kommenden Samstag (14 Uhr) beim Tabellensechsten SV Wehen Wiesbaden. Da der SSV Ulm 1846 (1:3 gegen TSG Hoffenheim II) und Erzgebirge Aue (1:2 bei 1860 München) am Dienstag auch ihre Spiele verloren, beträgt der Vorsprung der U21 der Weiß-Roten weiter elf Punkte auf einen Abstiegsplatz.

Aufstellung VfB II

Hellstern – Köhler (77. Freßle), Groiß, Herwerth – Catovic – Olivier, Di Benedetto (70. Penna), Sessa, Spalt (70. Nothnagel) – Darvich (70. Sankoh), Diehl (46. Ouro-Tagba).

Nächste Spiele

SV Wehen Wiesbaden – VfB Stuttgart II (7. März, 14 Uhr),