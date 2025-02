Letztlich konnte auch Anrie Chase, die Innenverteidiger-Leihgabe der Profis, am Ergebnis nichts Entscheidendes drehen: Nach dem 1:1 beim TSV 18060 München in der Vorwoche kehrt der VfB Stuttgart II vom Gastspiel beim SV Wehen-Wiesbaden mit leeren Händen heim.

Durch die 0:2-(0:2)-Niederlage rutscht der VfB II tiefer in den Tabellenkeller der dritten Fußball-Liga ab, ist jetzt Tabellen-17. im Feld der 20 Mannschaften – und kann am Sonntag noch von den hinter ihm liegenden Teams von Rot-Weiss Essen und dem VfL Osnabrück überholt werden.

Stuttgarts Trainer Markus Fiedler ließt die identische Startelf wie in München auflaufen. Der Ende Januar vom 1. FC Nürnberg verpflichtete Rechtsverteidiger Jannik Hofmann nahm zunächst auf der Bank Platz, kam dann zur Pause für Kaden Amaniampong.

Die Wiesbadener gingen in der sechsten Minute früh durch Thijmen Goppel in Führung, den der VfB-Verteidiger Leny Meyer beim Abwehrversuch in seinem Rücken übersah. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte dann schon die Vorentscheidung, als wiederum Goppel einen Ball von VfB-Abwehrmann Dominik Nothnagel direkt in die Füße geköpft bekam. Nothnagel war zuvor von seinem Torhüter Dennis Seimen in Bedrängnis gebracht worden. Wiesbadens Goppel wiederum bediente Fatih Kaya, der auf 2:0 stellte (45.+2).

Im zweiten Durchgang war der VfB II dann das dominantere Team. Wiesbaden kam kaum mehr hinten heraus. Doch ein Tor gelang weder dem vom SSV Ulm zurückgekehrten Laurin Ulrich noch Jarzinho Malanga oder den eingewechselten Offensivkräften Mohamed Sankoh und Eliot Bujupi.

Am 23. Spieltag der dritten Liga empfängt der VfB II am nächsten Samstag (8. Februar) um 14 Uhr in Großaspach das Spitzenteam von Dynamo Dresden.