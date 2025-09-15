Dritte Liga Tischtennis TSV Korntal holt die neue Nummer eins aus Serbien
Der Aufsteiger in die Dritte Tischtennis-Liga Süd verstärkt seine junge Frauen-Mannschaft mit Radmila Tominjak. Das Saisonziel des Clubs lautet Klassenverbleib.
Der Aufsteiger in die Dritte Tischtennis-Liga Süd verstärkt seine junge Frauen-Mannschaft mit Radmila Tominjak. Das Saisonziel des Clubs lautet Klassenverbleib.
Für die Tischtennisfrauen des TSV Korntal beginnt am kommenden Wochenende mit einem Doppel-Auswärtsspieltag in Bayern gegen Dachau und Fürstenfeldbruck das Abenteuer Dritte Bundesliga. Ein Abenteuer, das aus Sicht der Vereinsverantwortlichen nicht nur von kurzer Dauer sein soll.