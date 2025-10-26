Der VfB II hat in der dritten Liga bei Jahn Regensburg mit 2:0 geführt, verliert am Ende aber 2:3. Derweil gewinnen die U19 und die U17 der Stuttgarter ihre Spiele.

Im Regensburger Jahnstadion hat der VfB II eine 2:0-Führung durch Tore von Mansour Ouro-Tagba (31.) sowie einen verwandelten Elfmeter von Noah Darvich (44.) letztlich nicht in einem Sieg ummünzen können. Durch eine starke zweite Hälfte holten sich die Gastgeber in der dritten Fußball-Liga noch den 3:2-Sieg. Dabei erzielte der ehemalige VfB-Spieler Eric Hottmann für den Jahn zwei Tore. Der entscheidende dritte Regensburger Treffer gelang ihm in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Der VfB II hat nach zwölf Saisonspielen weiter 18 Punkte auf dem Konto – und liegt in der oberen Tabellenhälfte.

„Wenn wir über ein Unentschieden reden würden, wäre das in Ordnung. Das 2:0 für uns zur Pause war etwas schmeichelhaft“, sagte der VfB-Trainer Nico Willig: „In der zweiten Hälfte haben wir unsere Ballbesitzphasen nicht ruhig und sauber genug ausgespielt. Dass in der letzten Aktion Eric Hottmann, den man vier Jahre lang trainiert hat, das Tor schießt, ist schwer zu verkraften. Ich gönne ihm persönlich das aber.“

Mitte der ersten Hälfte übernahmen die Weiß-Roten aus Cannstatt das Kommando – und gingen nach gut einer halben Stunde durch Mansour Ouro-Tagba in Führung. Kurz vor der Pause legte der VfB sogar nach, als Noah Darvich per Elfmeter zum 0:2 traf.

Nach der Pause dann die Wende: Nach einem Ballverlust im Aufbauspiel des VfB spielte sich Regensburg über die linke Seite schnell nach vorne. Am Ende verwertete Eric Hottmann eine flache Hereingabe aus kurzer Distanz. Nach einem Regensburger Kopfball-Tor von Nicolas Oliveira zum 2:2 war dann wieder Hottmann zur Stelle: Eine Flanke von rechts kam zu dem Offensivmann, der bei seinem Drehschuss zwar ausrutschte, ehe der Ball aber gegen den Pfosten und von dort zum 3:2-Sieg über die Linie trudelte.

Am kommenden Samstag steht für den VfB II erneut ein Auswärtsspiel bei einem Zweitliga-Absteiger an: Um 14 Uhr ist die U21 beim SSV Ulm zu Gast.

VfB Stuttgart II: Draband – Glück, Herwerth, Stergiou – Olivier (71. Nothnagel), Keitel, Di Benedetto (80. Lüers), Majchrzak – Penna (63. Meyer), Darvich – Ouro-Tagba (80. Sankoh).

VfB-Nachwuchsteams

U19

Die U19 des VfB hat ihr Auswärtsspiel in der DFB-Nachwuchsliga beim FC Ingolstadt mit 2:1 gewonnen. Die späten Tore für den VfB erzielten Mattheos Tsigkas und Tuncay Durna mit einem verwandelten Elfmeter. Die Stuttgarter bleiben somit Tabellenführer ihrer Gruppe.

U17

Derweil dürfen sich auch die B-Junioren des VfB über einen Sieg freuen. Die U17 gewann gegen den SC Freiburg mit 3:2. Die Treffer für die Stuttgarter erzielten Kirill Serdiuk (2) und Jonas Maselen. Der VfB ist damit in der Vorrundengruppe E Zweiter hinter dem FC Bayern.