Der VfB II hat in der dritten Liga bei Jahn Regensburg mit 2:0 geführt, verliert am Ende aber 2:3. Derweil gewinnen die U19 und die U17 der Stuttgarter ihre Spiele.
Im Regensburger Jahnstadion hat der VfB II eine 2:0-Führung durch Tore von Mansour Ouro-Tagba (31.) sowie einen verwandelten Elfmeter von Noah Darvich (44.) letztlich nicht in einem Sieg ummünzen können. Durch eine starke zweite Hälfte holten sich die Gastgeber in der dritten Fußball-Liga noch den 3:2-Sieg. Dabei erzielte der ehemalige VfB-Spieler Eric Hottmann für den Jahn zwei Tore. Der entscheidende dritte Regensburger Treffer gelang ihm in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Der VfB II hat nach zwölf Saisonspielen weiter 18 Punkte auf dem Konto – und liegt in der oberen Tabellenhälfte.