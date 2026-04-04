Zum Start ins lange Osterwochenende lag der Diesel-Preis im Durchschnitt so hoch wie noch nie. Und das, obwohl seit Mittwoch eine neue Preisregel gilt. Aus Sicht des ADAC ist sie eher kontraproduktiv.
04.04.2026 - 13:41 Uhr
Berlin - Den dritten Tag in Folge ist Diesel in Deutschland teurer geworden und hat damit erneut einen Rekordwert erreicht. Wie der ADAC mitteilte, kostete ein Liter am Karfreitag im Tagesdurchschnitt 2,391 Euro - und stieg damit auf ein neues Allzeithoch. Bereits am Donnerstag hatte Diesel mit einem Preis von 2,346 Euro seinen bisherigen Höchststand vom Mittwoch übertroffen.