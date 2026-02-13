Drittes Olympia-Gold 2026 Noch ein Sieg, dann ist Kläbo der Allerbeste
Der norwegische Langläufer Johannes Hösflot Kläbo gewinnt bei den Olympischen Spielen erstmals ein 10-km-Rennen in der freien Technik. Folgt nun in der Staffel das neunte Gold?
Bei Olympischen Spielen gibt es, wenn man den Reportern glaubt, ständig historische Momente und unglaubliche Geschichten. Superlative reihen sich an Superlative. Manchmal sind diese allerdings auch gerechtfertigt. Wie bei Johannes Hösflot Kläbo.
