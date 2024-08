Ewald Anger hat sich der Geschichte der Gestapo in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) angenommen. Der pensionierte Polizist ging den Fragen nach, wie es dazu kam, dass in dem beschaulichen Städtchen die Geheimpolizei einen Standort hatte und wer dort arbeitete.

Frank Ruppert 16.08.2024 - 15:02 Uhr

Im beschaulichen Besigheim hatte die Gestapo, die Geheime Staatspolizei der Nazis, zwei Standorte. Das war in Besigheim Zeitzeugen und ortshistorisch Interessierten auch schon bekannt, viel mehr über das dunkle Kapitel in der Stadtgeschichte allerdings nicht. Bis sich Ewald Anger, ein pensionierter Polizist und Stadtführer an die Recherche machte.