Im Herbst stehen in Ludwigsburg die Verhandlungen für das dritte städtische Sparpaket an. Um welche Bereiche es diesmal gehen soll, ist schon klar. Ein erster Überblick.
08.08.2025 - 16:04 Uhr
In Ludwigsburg geht es derzeit Schlag auf Schlag. Es ist keine zwei Monate her, dass der Gemeinderat das zweite große Sparpaket beschlossen hat. Die Verhandlungen über das nächste Paket stehen bereits im Herbst an. Welche Bereiche als nächstes auf den Prüfstand kommen, hat die Stadt bei einem Pressegespräch am Freitag vorgestellt.