Der Ortsverein Fellbach des DRK feiert sein 100-Jahr-Jubiläum. Bei einem Tag der offenen Tür wird erlebbar, was die Ehrenamtlichen in der langen Zeit alles geleistet haben – wie etwa bei der Flutkatastrophe im Ahrtal.

Michael Gremmelspacher erinnert sich noch genau an seinen Einsatz im Ahrtal. Dort wurden wegen eines schrecklichen Hochwasser-Ereignisses im Juli 2021 mehr als 9000 Gebäude und über 100 Brücken zerstört oder stark beschädigt, 17 000 Menschen im Tal verloren ihr gesamtes Hab und Gut. Insgesamt waren etwa 10 000 Unternehmen von der Flut betroffen. Es gab Todesfälle und rund 165 000 Menschen hatten in den Tagen danach weder Strom noch Trinkwasser. „Da wurde einem doch deutlich bewusst, wie schnell man Hilfe benötigen kann“, sagt Gremmelspacher, der damals zur Unterstützung der Versorgung in dem Katastrophengebiet war.

Denn der Mann aus Fellbach ist bereits seit 45 Jahren im DRK Fellbach tätig und dabei im Besonderen für die Verpflegung bei Notfällen zuständig. Seit mehr als 30 Jahren ist er Gruppenführer der Verpflegungsgruppe und der Betreuung. „Eine Aufgabe, die mich in manchen Fällen schon stark gefordert hat“, sagt Michael Gremmelspacher, der durch seinen Bruder Joachim – der war Jugendleiter vom DRK Schmiden-Oeffingen – zum DRK kam. „Er nahm mich einfach kurzerhand mal mit, und das gefiel mir so gut, dass ich geblieben und bis heute immer noch aktiv bin.“

Michael Gremmelspacher ist schon beinahe ein halbes Jahrhundert beim DRK. Foto: privat

Mit 16 Jahren wechselte Michael Gremmelspacher in die Bereitschaft Schmiden-Oeffingen über – ein guter Schachzug, denn dort lernte der engagierte Mann von klein auf, wie es ist, in großen Mengen – ab 200 Portionen – mit einer Feldküche komplett autark zu kochen: Eine Fähigkeit, die bis heute sein Steckenpferd ist. „Bei Großschadenslagen, wie vor längerer Zeit beim Großbrand im Bürgerzentrum oder bei der Firma Alba in Waiblingen, waren wir mit unserer Feldküche vor Ort, um alle Helfer, egal ob Feuerwehr, Polizei oder Rettungskräfte, komplett zu verpflegen.“

Beim 100-Jahr-Jubiläum bekommen die Ehrenamtlichen ein Gesicht

Beispiele wie die des ausgebildeten Sanitäters Michael Gremmelspacher gibt es wohl viele im Fellbacher Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes. Beim nun anstehenden 100-Jahr-Jubiläum erhalten viele von ihnen ein Gesicht und dürfen ihre Geschichte erzählen – Geschichten von selbstlosem Einsatz und großem Engagement, aber auch Anekdoten und nette Begebenheiten werden zum Besten gegeben – beim Tag der offenen Tür, der zu Ehren des großen Jubiläums stattfindet, und sicherlich auch in der eigens produzierten Festschrift, die auf der Homepage abrufbar ist.

Apropos: Sowohl beim Internetauftritt als auch in besagter Festschrift betont der Fellbacher Verein, dass er zwar 100-Jahr-Jubiläum feiert, dabei aber kein bisschen oldschool ist. „Ey Leute, was geht ab? Das DRK Fellbach feiert ein krasses Jubiläum: 100 Jahre im Dienst der Community. Wir haben den Dreh raus, mit eigener Webseite und Accounts auf Facebook und Instagram“, ist in der Festschrift zu lesen. Stolz verkünden die Ehrenamtlichen des DRK-Ortsvereins Fellbach, dass sie voll im digitalen Zeitalter angekommen sind – mit dem Ziel, auch Jüngere für das wichtige Engagement zu begeistern und ins Team zu holen.

Zum 100-jährigen Bestehen haben sie sich etwas Besonderes einfallen lassen: Auf ihren Social-Media-Kanälen stellen die Freiwilligen ihre verschiedenen Bereiche vor, von der Schnelleinsatzgruppe bis zum Jugendrotkreuz. Sie porträtieren ihre ehrenamtlichen Helfer und zeigen historische Bilder und Geschichten. Und natürlich informieren sie über ihre Jubiläumsveranstaltungen, damit auch jeder „100 Jahre Menschlichkeit, mitfühlendes Handeln und in guten Händen“ mitfeiern kann.

Seit den Anfängen 1925 hat sich viel getan bei der Ortsgruppe

Von den bescheidenen Anfängen als Abteilung der Cannstatter Sanitätskolonne im Jahr 1925 hat es der Verein zu einer Organisation geschafft, die bereitsteht, Bedürftigen zu helfen. Passend dazu werden in der Festschrift gleich mehrere Seiten einem historischen Abriss gewidmet. Und dort steht es Schwarz auf weiß – 25. Februar 1925: Gründung einer Rotkreuzgemeinschaft unter Leitung von Georg Frey, Franz Stürner und Christian Göller. Die Ausbildung wird dem Arzt Eugen Wider übertragen.

Die Anfänge liegen lange zurück. Seitdem hat sich viel getan beim DRK, aber die Leitsätze sind gleich geblieben. Foto: privat

Auch die Bereitschaft Fellbach wird ausgiebig beschrieben. Rund 40 ehrenamtlich ausgebildete Sanitätshelfer stehen bereit. „Bei Veranstaltungen sind wir vor Ort, um zu helfen, falls etwas passiert“, erklärt Schriftführerin Kathrin Pailer. Ein Teil der Einsatzkräfte werde über die Leitstelle Rems-Murr per Funkmeldeempfänger alarmiert, um in Notfällen unverzüglich zur Stelle zu sein. Im Katastrophenschutz bilden die Engagierten der Fellbacher Ortsgruppe die Einsatzgruppe Akut und sind somit auch bei großflächigen Schadenslagen als Erste Hilfe zur Stelle. Neben dem Sanitätsdienst gab es beim DRK-Ortsverein Fellbach auch die Fachgruppe Fernmeldedienst. Diese entwickelte sich 1960 mit der Aufstellung einer kleinen Fernsprechgruppe, die bei größeren Übungen und Einsätzen Feldfernsprechkabel verlegen und ein kleines Fernsprechnetz aufbauen konnte, weil die Technik noch nicht so weit war wie heute.

Michael Gremmelspacher ist seit 45 Jahren engagiert dabei

Die rasante Entwicklung der Technik beim DRK-Ortsverein Fellbach hat auch Michael Gremmelspacher in seinen 45 Jahren miterlebt – und ist ihm über all die vielen Jahre treu geblieben. Er sagt: „Das DRK ist und bleibt mein Hobby, denn dort habe ich auch vor 38 Jahren meine Frau kennengelernt, und wir beide leben für diesen Verein.“

100-Jahr-Jubiläum mit großem Tag der offenen Tür

Info

Der Tag der offenen Türe mit buntem Programm, Musik und Essen am kommenden Sonntag, 6. April, in der Alten Kelter Fellbach findet von 11 bis 16 Uhr bei freiem Eintritt statt. Um 11 Uhr wird die erste Vorsitzende und Oberbürgermeisterin Gabriele Zull die Veranstaltung mit einer Begrüßung eröffnen. Weitere Informationen gibt es unter www.drk-fellbach.de.