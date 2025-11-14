Der Rems-Murr-Kreis will die Bevölkerung besser für Katastrophen wappnen – mit einem Resilienz-Zentrum und monatlichen Vorträgen.
08.11.2025 - 18:09 Uhr
Auf einem schlichten Tisch liegen ein solarbetriebenes Kurbelradio, eine Taschenlampe, ein Notfallschlafsack und eine kleine Flasche Trinkwasser. Daneben: Desinfektionsmittel, ein Taschenmesser, Kopien wichtiger Dokumente, Medikamente. „Das ist kein Fluchtrucksack“, betont Beate Wichtler, während sie mit einer leuchtend orangefarbenen Folie hantiert. „Aber einer, der überbrückt – bis Hilfe kommt.“ Der Notfallrucksack sei nur ein Symbol, ein Einstieg in ein Thema, das alle betreffe. Denn Katastrophen, sagt die Leiterin der Rotkreuzdienste beim DRK-Kreisverband Rems-Murr, „kommen oft schneller, als man denkt“.