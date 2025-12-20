DRK-Krise in Grafenau: „Das wirkt für mich wie ein persönlicher Feldzug“

Vier Wochen – etwa so lange war der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Grafenau im September und Oktober abgemeldet. Auch beim tödlichen Verkehrsunfall zwischen Dätzingen und Schafhausen Ende September durfte die ehrenamtliche Helfergruppe trotz ihrer Nähe zum Einsatzort nicht ausrücken, hört man aus Kreisen des Ortsvereins. Angeordnet hatte diese Abmeldung der DRK-Kreisverband. Zu den Gründen bleibt Lutz Selle, Sprecher des Kreisverbands, vage. Es ist von „Veränderungen in der Personalsituation“ die Rede, die den Ortsverein wohl vorübergehend lahmlegten. Einsätze seien in dieser Zeit aufgrund eben dieser personellen Umstrukturierungen „fachlich nicht zu vertreten“ gewesen.