Rund 50 Einsatzfahrzeuge des Deutschen Roten Kreuzes fahren vor dem Neuen Schloss auf. Ehrenamtliche fordern gerechtere Einsatzbedingungen für alle Helfer im Bevölkerungsschutz.
25.09.2025 - 17:00 Uhr
Ist in Stuttgart etwa eine Katastrophe passiert? Per Lautsprecher wird ein Großeinsatz verkündet. Zeitgleich gehen bei etwa 50 Einsatzfahrzeugen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) die Blaulichter an. Doch statt im Eiltempo loszufahren, steigen die Rettungskräfte aus und stellen sich im Ehrenhof des Neuen Schlosses in der Stuttgarter Innenstadt hinter einer symbolischen Schranke auf. Dort hängt ein Schild. „Halt! Erst Freistellung beantragen, dann helfen“, ist da zu lesen.