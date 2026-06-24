DRK-Mitarbeiter werden vom 6. Juli an im Kreis Böblingen unterwegs sein. Wie reagieren, wenn es an der Haustür klingelt?

Wolfgang Berger 24.06.2026 - 06:03 Uhr

Vom 6. Juli an werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DRK-Kreisverbands Böblingen im Landkreis unterwegs sein und bei einer Fördermitglieder-Werbeaktion um Unterstützung bitten. Da es in Einzelfällen vorkommen könne, dass sich Unbefugte als Mitarbeitende ausgeben, erklärt der Kreisverband in einer Mitteilung, wie Bürgerinnen und Bürger echte Mitarbeiter von schwarzen Schafen unterscheiden können.