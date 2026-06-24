DRK-Mitarbeiter werden vom 6. Juli an im Kreis Böblingen unterwegs sein. Wie reagieren, wenn es an der Haustür klingelt?

Vom 6. Juli an werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DRK-Kreisverbands Böblingen im Landkreis unterwegs sein und bei einer Fördermitglieder-Werbeaktion um Unterstützung bitten. Da es in Einzelfällen vorkommen könne, dass sich Unbefugte als Mitarbeitende ausgeben, erklärt der Kreisverband in einer Mitteilung, wie Bürgerinnen und Bürger echte Mitarbeiter von schwarzen Schafen unterscheiden können.

 
  • Mitarbeitende des DRK wiesen sich jederzeit eindeutig aus. Sie führten einen offiziellen Dienstausweis mit sich, den sie auf Nachfrage selbstverständlich vorzeigen würden.
  • Darüber hinaus würden sie offen und nachvollziehbar auftreten: Anliegen würden verständlich erklärt, Fragen würden geduldig beantwortet und es werde kein Druck ausgeübt.
  • Mitarbeitende, die ab dem 6. Juli im Rahmen der Fördermitglieder-Werbeaktion im Landkreis unterwegs seien, würden fortlaufend auf der Homepage unter www.drkbb.org im Bereich „Aktuelles“ veröffentlicht. Dort könnten Bürgerinnen und Bürger jederzeit die aktuell eingesetzten Werbeteams einsehen.

Wer sich unsicher sei, könne jederzeit selbst aktiv werden: Eine kurze Rückfrage beim DRK-Kreisverband Böblingen schaffe schnell Klarheit. Auch die Polizei stehe im Zweifel als Ansprechpartner zur Verfügung. Telefonisch ist der DRK-Kreisverband Böblingen erreichbar unter 0 70 31/69 04-0.