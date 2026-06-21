DRK-Wettkampf Korntal-Münchingen: Schock bei Beerdigung – So üben Nothelfer den Ernstfall

In der Kirche neben dem Friedhof in Münchingen wird gezählt. „10 … 20 … 5, 6, 7, 8, 9, 30… kommt an, weiter drücken.“ Christian Zelt kniet am Boden und drückt in schnellem Takt auf den Brustkorb einer Übungspuppe. Neben ihm assistiert ein Kollege, der Schiedsrichter Uwe Schlegel beobachtet jeden Handgriff. Das Szenario ist bewusst dramatisch gewählt: Während einer Beerdigung bricht ein Mensch zusammen, er muss reanimiert werden, die Trauergesellschaft steht unter Schock. Das Team des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) muss helfen, beruhigen, entscheiden – und die Notfallseelsorge ergänzend anfordern.

Es ist kein echter Notfall, aber er soll sich so anfühlen. In Münchingen ist der Landeswettbewerb der DRK-Bereitschaften. 14 Gruppen aus Baden-Württemberg treten an, um ihr Können in Erster Hilfe, Notfallversorgung, Teamarbeit und Rotkreuzwissen zu zeigen. Gastgeber ist der DRK-Ortsverein Münchingen, ausgerichtet wird die Veranstaltung am Samstag vom DRK-Landesverband Baden-Württemberg.

Für Udo Bangerter, den Pressesprecher des Landesverbands, hat der Wettbewerb mehrere Funktionen. Er sei eine Übung unter Einsatzbedingungen. Die Ehrenamtlichen erlebten Gemeinschaft. Und der Verband könne sehen, was die Einsatzkräfte gelernt haben und ob an einzelnen Stellen nachgeschärft werden müsse.

Es geht bei der Rettung um mehr als die reine Hilfeleistung

An den Stationen stehen erfahrene Schiedsrichter, sie sind meist selbst im Sanitätsdienst, Bevölkerungsschutz oder Rettungsdienst aktiv. Es geht nicht nur darum, ob ein Verband sitzt oder eine Hilfeleistung technisch korrekt ist. Es geht auch um Kommunikation, Prioritäten und Ruhe.

Diese Übung auf einem Spielplatz wirkt sehr realistisch. Die Teams müssen unter anderem schnell erkennen, ob der Atemweg der Patientin frei ist. Foto: Hans-Jörg Ernst

Nach der Reanimationsübung ist Schiedsrichter Uwe Schlegel zufrieden. Es sei „ziemlich strukturiert und sauber“ gelaufen, sagt er. Natürlich gebe es immer Kleinigkeiten, die man „auf hohem Niveau“ verbessern könne. Genau dafür ist der Wettbewerb da.

An einer anderen Station führt der Weg auf einen Spielplatz. Dort treffen die Teams auf eine alkoholisierte Person, eine weitere steht möglicherweise unter Drogeneinfluss, und eine nicht ansprechbare Patientin hat eine Spritze im Arm. Auch das gehört zur Übung: erkennen, wer zuerst Hilfe braucht, wo Gefahr droht, ob ein Atemweg gesichert werden muss und wie das Team den Überblick behält.

Joachim Vosloh kniet dort mit seiner Gruppe auf dem Boden. Der Teilnehmer der Bereitschaft Hirschberg beginnt mit der „Bergstraßenbande“, einer Gruppe der Bereitschaften Hirschberg, Heddesheim und Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis. Die Patientin leide im Szenario unter einer Drogenintoxikation, erklärt er. Wichtig sei, schnell die Vitalparameter zu prüfen. „Wir gucken immer nach dem Kritischsten und arbeiten zum weniger Kritischen“, sagt Vosloh.

Das Team kontrolliert den Mundraum der Patientin, bereitet das Absaugen vor, legt einen Beatmungsbeutel bereit und prüft Blutdruck sowie Puls. Das Arbeiten nach einem vorgegebenen Schema ist entscheidend: Erst muss gesichert sein, dass ein Mensch überhaupt atmen kann. Dann kommen die nächsten Schritte.

Vosloh ist Betriebsingenieur, nebenberuflich Rettungssanitäter und seit acht Jahren beim DRK. Warum er dafür Freizeit investiert? „Weil es am Ende des Tages ein tolles Ehrenamt ist“, sagt er. Die Aufgaben seien spannend, das Spektrum breit: Katastrophenschutz, Sanitätsdienste, in Hirschberg auch „Helfer vor Ort“. Dabei werden Ehrenamtliche bei kritischen Einsätzen parallel zum Rettungsdienst alarmiert, wenn sie schneller helfen können.

Aktiv beim DRK: „Man wird hier genommen, wie man ist“

Auch für Anna-Selina Pokorny ist das DRK mehr als nur eine Organisation. Die Pressesprecherin des Ortsvereins Münchingen ist seit fast zehn Jahren beim Roten Kreuz, Rettungssanitäterin und im Ortsverein auch in der Wohlfahrts- und Sozialarbeit engagiert. Ihr Mann ist ebenfalls im Blaulichtbereich aktiv. „Wir sind eine Blaulicht-Familie“, sagt sie.

Zum DRK sei sie gekommen, weil sie Medizinisches schon immer fasziniert habe. Geblieben sei sie wegen der Menschen. „Man wird hier genommen, wie man ist“, sagt Pokorny. Und man werde in den Talenten gefördert, die man mitbringe. Was man brauche? „Zeit, Motivation, Spaß – und dann bilden wir aus.“ Gebraucht würden Sanitätskräfte, aber auch Menschen, die sich um Fahrzeuge, Technik, IT, Infrastruktur oder Verpflegung kümmern.

Für Münchingen sei die Ausrichtung eine Ehre. Dass Teams aus ganz Baden-Württemberg hierherkommen und der Ortsverein die Veranstaltung mit viel Manpower stemme, zeige auch, wie stark das Ehrenamt vor Ort sei. Münchingen richtet den Landeswettbewerb aus, weil die eigene Wettbewerbsgruppe im vergangenen Jahr gewonnen hat. Selbst antreten darf der Gastgeber nicht. Der Sieger qualifiziert sich für den Bundeswettbewerb, der im September im Saarland stattfindet.

Bundeswettbewerb 2027 im Kreis Ludwigsburg

Die Münchinger können allerdings noch weiter nach vorn schauen. Weil der Ortsverein im vergangenen Jahr auch den Bundeswettbewerb gewonnen hat, wird er im September 2027 im Landkreis Ludwigsburg ausgetragen.

Der Landesverband Baden-Württemberg ist groß: 34 Kreisverbände, mehr als 13.000 hauptamtlich Mitarbeitende und rund 46.000 Ehrenamtliche gehörten ihm an, berichtet Udo Bangerter. In den Sanitätsbereitschaften, um die es beim Landeswettbewerb geht, seien gut 30.000 freiwillig Aktive engagiert. Die Lage im Ehrenamt beschreibt Bangerter als stabil.

Trotzdem sieht er Handlungsbedarf. Wer alarmiert werde, müsse sicher sein können, dass er für den Einsatz freigestellt werde und keinen Urlaub nehmen müsse. Bei Feuerwehren sei das selbstverständlich, bei Hilfsorganisationen noch nicht in gleicher Weise geregelt. „Das müsste sich verbessern“, sagt Bangerter.

Am Samstag in Münchingen geht es aber um Praxis: um Reanimation und Drogenintoxikation, um offene Knochenbrüche, Verbrennungen und Schockzustände, um Kunstblut und kühle Köpfe. Dass einer der Helfer statt Helm einen Strohhut trägt, ist ein Zugeständnis an die Hitze. Am Ende gewinnt in einem engen Rennen der DRK-Ortsverein Öhringen aus dem Hohenlohekreis.