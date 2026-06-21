DRK-Wettkampf Korntal-Münchingen: Schock bei Beerdigung – So üben Nothelfer den Ernstfall

In der Kirche neben dem Friedhof in Münchingen wird gezählt. „10 … 20 … 5, 6, 7, 8, 9, 30… kommt an, weiter drücken.“ Christian Zelt kniet am Boden und drückt in schnellem Takt auf den Brustkorb einer Übungspuppe. Neben ihm assistiert ein Kollege, der Schiedsrichter Uwe Schlegel beobachtet jeden Handgriff. Das Szenario ist bewusst dramatisch gewählt: Während einer Beerdigung bricht ein Mensch zusammen, er muss reanimiert werden, die Trauergesellschaft steht unter Schock. Das Team des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) muss helfen, beruhigen, entscheiden – und die Notfallseelsorge ergänzend anfordern.