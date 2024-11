Crack gilt als besonders gefährlich. In vielen deutschen Großstädten sei die Droge angekommen, sagt ein Experte. Was sind mögliche Lösungen?

dpa 20.11.2024 - 04:00 Uhr

Frankfurt/Main - Die Droge Crack hat sich nach Einschätzung eines Experten in den vergangenen Jahren in deutschen Großstädten massiv verbreitet. "Man kann sagen, dass Crack in fast jeder größeren Großstadt in Deutschland angekommen ist. Und das ist sehr besorgniserregend", sagt Heino Stöver von der Frankfurt University of Applied Sciences.