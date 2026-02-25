Drogen in Stuttgart: Spritzen im Konsumraum – „Bei der Kälte draußen ziehen sich die Adern zusammen“

Fast jeden Tag kommt Michael, der seinen echten Namen nicht nennen möchte, in den Konsumraum „Kombo“ in der Lazarettstraße im Stuttgarter Leonhardsviertel. Der 39-Jährige lebt auf der Straße und ist seit 20 Jahren drogenabhängig. Hauptsächlich konsumiert er momentan Opiate, wie zum Beispiel Morphin. Im Laufe der Jahre habe er aber so ziemlich alles an Drogen genommen, erzählt er. Unten im Caritas-Café „High Noon“ kann sich Michael aufwärmen. Er trifft dort oft Bekannte, mit denen er sich austauschen oder Backgammon spielen kann. Hier bekommt er einen Kaffee oder ein günstiges Essen verkauft. Wenn er kein Geld ausgeben möchte, bekommt er einen „Tee des Tages“ umsonst. „Ich kann hier den Tag überbrücken“, sagt er.