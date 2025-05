„Am Kronenhof“ – das stand einmal für eine Straße in Esslingen mit besonderen Geschäften in bester Lage. Davon ist heute nicht mehr viel zu sehen. Viele Esslinger meiden sie.

Seit 60 Jahren handelt die Familie Rapp mit Obst und Gemüse, davon viele Jahre in einem Laden in der Esslinger Altstadt. Heute noch zeugt die verblasste Aufschrift auf einer Markise in der Straße „Am Kronenhof“ davon, wer hier einst sein frisches Gemüse verkaufte. „Früchte- und Gemüsemarkt“ ist dort zu lesen. Aber frisches Gemüse gibt es an diesem Ort schon lange nicht mehr.