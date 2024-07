Der Zoll kontrolliert einen Kleinwagen auf der Autobahn - und entdeckt zwei Pakete mit Kokain. So richtig einfallsreich versteckt war die Droge nicht.

red/dpa/lsw 09.07.2024 - 11:36 Uhr

Bei einer Kontrolle auf der Autobahn 81 bei Geisingen (Kreis Tuttlingen) haben Zollbeamte mehr als 1,6 Kilo Kokain in einem Kleinwagen gefunden. Die Droge mit einem Verkaufswert von rund 115.000 Euro sei in zwei Blöcke verpackt unter den Sitzen versteckt gewesen, teilte der Zoll mit. „Säuberlich in Folie verpackt, wog der größere der beiden Blöcke über 1,1 Kilogramm.“ so Sonja Müller, Pressesprecherin des Hauptzollamts Singen. „Das zweite Paket brachte ein gutes Pfund Kokain auf die Waage.“