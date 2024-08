Zu einer Festnahme wegen Drogenfundes ist es am Donnerstag in einer Reutlinger Wohnung gekommen. Ein 20-Jähriger wird verdächtigt, mit großen Mengen Rauschgift gedealt zu haben.

Nina Scheffel 13.08.2024 - 11:40 Uhr

Eine erhebliche Menge Cannabis hat die Polizei am vergangenen Donnerstag in einer Reutlinger Wohnung beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft Tübingen und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei ermitteln nun gegen einen 20-Jährigen, der im Verdacht steht, in erheblichem Umfang mit Cannabis gehandelt zu haben.