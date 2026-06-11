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  6. Angeklagter soll eine halbe Million verdient haben

Drogengeschäfte in Sindelfingen Angeklagter soll eine halbe Million verdient haben

Drogengeschäfte in Sindelfingen: Angeklagter soll eine halbe Million verdient haben
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Der Angeklagte soll mit Drogen viel Geld verdient haben. Das Urteil am Landgericht wird für den 1. Juli erwartet. (Symbolfoto) Foto: dpa

Ein 29-Jähriger muss sich vor dem Landgericht Stuttgart wegen schwunghaften Drogenhandels auch in Sindelfingen verantworten, der mehrere Jahre zurückliegt.

Der 29-jährige Mann auf der Anklagebank des Stuttgarter Landgerichts macht einen sehr wohlerzogenen und zuvorkommenden Eindruck. „Sehr gerne“, sagt er immer wieder, wenn der Vorsitzende Richter oder der Oberstaatsanwalt vertiefende Nachfragen zu seinem Lebenslauf haben – denn der ist durchaus ungewöhnlich.

 

Nach einer sehr guten mittleren Reife und dem nachgeholten Abitur versuchte sich der Angeklagte zusammen mit einem Kumpel zunächst mit dem Vertrieb von Pedelecs über das Internet. Nachdem das Projekt gescheitert war, begann er ein Studium der Informatik, das er jedoch abbrach, als sein Vater seine Mutter verließ. Nachdem er diesen nicht wie erwartet bei Familienangehörigen in der Türkei angetroffen hatte, übernahm er Gelegenheitsjobs bei Autobauern. „Ich habe in dieser Phase meines Lebens die Rolle meines Vaters in der Familie übernommen und wollte schnell Geld verdienen“, erklärte der 29-Jährige den Richtern.

Marihuana und Kokain verkauft

Unter anderem stieg er in den Drogenhandel ein und verkaufte nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart in nur knapp drei Monaten zwischen Dezember 2020 und März 2021 insgesamt rund 100 Kilogramm Marihuana und 150 Gramm Kokain. Den in dieser Zeit getätigten Umsatz bezifferte die Anklagebehörde auf knapp 540000 Euro, die sie im Zuge des Wertersatzes vom Angeklagten wieder einfordert. Insgesamt umfasst die Anklage zehn Taten. Die An- und Verkäufe sollen über Kryptohandys und die verschlüsselte Kommunikationsplattform Sky ECC gelaufen sein. Die Geschäfte, bei denen verschiedene Lieferanten im Einsatz waren, fanden laut Anklage in Sindelfingen, Schwieberdingen und im Großraum Stuttgart statt.

Seit 2022 betreibt der 29-Jährige nach eigenen Angaben zusammen mit einer Geschäftspartnerin eine Art Unternehmensberatung, die Interessenten bei Firmengründungen in Dubai unterstützt. Seit zwei Jahren unterstützt er zudem seinen Bruder, der sich im Gastronomiebereich selbstständig gemacht hat. Der Angeklagte räumte auch ein, dass das Bundeskriminalamt gegen ihn ermittelt hatte, da er sich auf einer Webseite registriert hatte, auf der Hacker ihre Geheimnisse austauschten. „Ich habe dort aber nur aus Interesse gelesen und hatte nie vor, selbst als Hacker tätig zu werden“, erklärte der 29-Jährige.

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Es drohen vier Jahre Haft

Über seine nähere Zukunft dürfte er bald Klarheit haben. Nach einer einstündigen Unterbrechung einigten sich Richter, Staatsanwaltschaft und Verteidigung auf eine so genannte Prozessverständigung. Demnach wurde dem 29-Jährigen gegen ein Geständnis ein Strafrahmen zwischen drei Jahren und zehn Monaten und vier Jahren und zwei Monaten in Aussicht gestellt. Ein Geständnis hat seine Anwältin für den nächsten Verhandlungstag am 1. Juli angekündigt. Voraussichtlich soll an diesem Tag dann auch schon plädiert und das Urteil verkündet werden.

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