Drogengeschäfte in Sindelfingen Angeklagter soll eine halbe Million verdient haben
Ein 29-Jähriger muss sich vor dem Landgericht Stuttgart wegen schwunghaften Drogenhandels auch in Sindelfingen verantworten, der mehrere Jahre zurückliegt.
Ein 29-Jähriger muss sich vor dem Landgericht Stuttgart wegen schwunghaften Drogenhandels auch in Sindelfingen verantworten, der mehrere Jahre zurückliegt.
Der 29-jährige Mann auf der Anklagebank des Stuttgarter Landgerichts macht einen sehr wohlerzogenen und zuvorkommenden Eindruck. „Sehr gerne“, sagt er immer wieder, wenn der Vorsitzende Richter oder der Oberstaatsanwalt vertiefende Nachfragen zu seinem Lebenslauf haben – denn der ist durchaus ungewöhnlich.
Die A81 zwischen Sindelfingen und Böblingen wird erneut gesperrt. Autofahrer erwarten erhebliche Behinderungen. Besonders eine Auffahrt könnte am Wochenende zum Stau-Nadelöhr werden.