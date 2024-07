Die Ermittler entdecken über vier Tonnen des Rauschgifts in einem Schiffscontainer. Die Lieferung sollte nach Belgien gehen. Europa geriet zuletzt immer stärker ins Visier der Schmuggler.

dpa 17.07.2024 - 03:02 Uhr

Asunción - Paraguayische Sicherheitskräfte haben die bislang größte Menge Kokain in der Geschichte des südamerikanischen Landes sichergestellt. Im Hafen der Hauptstadt Asunción seien über vier Tonnen Rauschgift in Zuckersäcken in einem Container entdeckt worden, teilte die Drogenbehörde am Dienstag (Ortszeit) mit. Die Lieferung sollte demnach ins belgische Antwerpen gehen. Nach Angaben der paraguayischen Behörden hätte das beschlagnahmte Kokain in Europa einen Marktwert von etwa 220 Millionen Euro.