 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Mutmaßlicher Kokaindealer auf der Anklagebank

Drogenhandel im Kreis Böblingen Mutmaßlicher Kokaindealer auf der Anklagebank

Drogenhandel im Kreis Böblingen: Mutmaßlicher Kokaindealer auf der Anklagebank
1
Der Angeklagte soll einen Gewinn von 87 500 Euro gemacht haben. Foto: Imago/Daniel Scharinger

Vor dem Landgericht Stuttgart muss sich ein 43-jähriger Mann wegen Geschäften mit Kokain im Raum Böblingen und Herrenberg verantworten.

Nicht sehr lange hat der Auftakt eines Prozesses gegen einen 43-jährigen Mann gedauert, dem die Staatsanwaltschaft einen schwunghaften Handel mit Kokain im Raum Böblingen und Herrenberg vorwirft. Nach der Verlesung der Anklage und einem Austausch der Positionen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung hinter verschlossenen Türen wurde die Verhandlung unterbrochen.

 

Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte zwischen Juli 2019 und Februar 2025 Geschäfte mit Kokain mit einem Wirkstoffgehalt von durchschnittlich 60 Prozent gemacht haben. Die Anklagebehörde geht davon aus, dass der 43-Jährige jeweils 50 Euro pro Gramm bezahlt hat und im Schnitt Mengen von etwa 50 Gramm gekauft hat. Anfangs sei das Rauschgift an seine frühere Wohnanschrift nach Gärtringen geliefert worden. Nachdem sein Lieferant festgenommen worden war, sei er mindestens einmal pro Monat nach Stuttgart gefahren und habe das Kokain in der Nähe des Hauptbahnhofs erworben.

Stoff in Münchner Garage gefunden

Insgesamt wirft die Staatsanwaltschaft dem 43-Jährigen in diesem Zeitraum 28 Taten vor und will dafür den Gewinn von rund 87 500 Euro einziehen. Zudem fanden Polizeibeamte laut Anklage bei der Durchsuchung seiner neuen Wohnung in München, in die der Angeklagte mit Partnerin und Kind umgezogen war, knapp zehn Gramm Kokain in der Garage.

Unsere Empfehlung für Sie

Drogenabhängig in Stuttgart: „Meine Tochter hat mich zurück ins Leben geholt“ – Vater überwindet Heroin-Sucht

Drogenabhängig in Stuttgart „Meine Tochter hat mich zurück ins Leben geholt“ – Vater überwindet Heroin-Sucht

Frank hat durch seine lange Heroinabhängigkeit ein Bein verloren. Wie es dem 43-Jährigen gelungen ist, clean zu werden und was er tut, wenn der altbekannte Drang in ihm hochkommt.

Nach einer etwa halbstündigen Unterbrechung wurde in öffentlicher Sitzung bekannt, dass Staatsanwaltschaft und Verteidigung bei ihren Strafvorstellungen ziemlich weit auseinanderliegen. So erklärte Rechtsanwalt Andreas Baier, der Angeklagte sei seit 2017 clean gewesen und habe 2019 einen Rückfall erlitten. Er habe circa fünf Gramm Kokain pro Woche konsumiert, verkauft habe er nur ganz geringe Mengen nebenher, um den eigenen Konsum zu finanzieren. Er halte daher eine Strafe von maximal dreieinhalb Jahren für angemessen.

Anklage und Verteidigung weit auseinander

Oberstaatsanwalt Michael Wahl hielt dem entgegen, er gehe von einer Mindestmenge von 1,5 Kilogramm verkauften Kokains aus, zudem weise das Vorstrafenregister des Angeklagten zahlreiche Voreintragungen auf. Er halte daher bei einem Geständnis des Angeklagten einen Strafrahmen von vier Jahren und neun Monaten bis fünf Jahre und drei Monate für gerechtfertigt. Die Richter der 8. Großen Strafkammer machten selbst am ersten Verhandlungstag keinen konkreten Verständigungsvorschlag.

Für den Prozess sind derzeit drei weitere Verhandlungstage vorgesehen, das Urteil soll am 30. März verkündet werden.

Weitere Themen

Nahversorgung in Holzgerlingen: Ab Mittwoch: Bahnhof wird zum Einkaufsort für Regionales

Nahversorgung in Holzgerlingen Ab Mittwoch: Bahnhof wird zum Einkaufsort für Regionales

Ein neues SB-Märktle am Bahnhof bietet ab Mittwoch regionale Produkte. In einem Fairteiler wird es außerdem gerettete, kostenlose Lebensmittel geben.
Von Melissa Schaich
36 000 Socken für Obdachlose: Drei Damen stricken in Leonberg gemeinsam für Weltrekord-Versuch

36 000 Socken für Obdachlose Drei Damen stricken in Leonberg gemeinsam für Weltrekord-Versuch

Ein ungewöhnlicher Weltrekord-Versuch soll Obdachlosen in Deutschland und der Schweiz helfen. Drei Frauen stricken in Leonberg dafür fleißig Socken – und suchen noch Unterstützung.
Von Wiebke Kahns
Haushalt Heimsheim: 4,4 Millionen Euro für den Enzkreis: Wie Heimsheim das stemmen möchte

Haushalt Heimsheim 4,4 Millionen Euro für den Enzkreis: Wie Heimsheim das stemmen möchte

Fast 26 Millionen Euro beträgt das Gesamtvolumen, das die Schleglerstadt in diesem Jahr bewirtschaften und bewegen will.
Von Brunhilde Arnold
Militärschlag gegen den Iran: „Ich kann meine Mutter nicht erreichen“: Iraner in Leonberg nach Angriff besorgt

Militärschlag gegen den Iran „Ich kann meine Mutter nicht erreichen“: Iraner in Leonberg nach Angriff besorgt

Die Eskalation im Iran beschäftigt auch die Menschen in der Region. Hamid Jebeli aus Leonberg bangt um seine Familie – und wünscht sich Frieden für seine alte Heimat.
Von Jelena Maier
Aidlingen-Deufringen: Einbrecher stiehlt Uhren und Computerzubehör

Aidlingen-Deufringen Einbrecher stiehlt Uhren und Computerzubehör

Über die Eingangstür einer Einliegerwohnung ist ein Einbrecher in ein Wohnhaus in Deufringen eingedrungen.
Von Rebecca Baumann
Feuer in Steinenbronn: Bewohner löschen Flammen selbst

Feuer in Steinenbronn Bewohner löschen Flammen selbst

Feueralarm mitten in der Nacht: In der Wohnung einer Familie in Steinenbronn brennt vergessenes Essen auf dem Herd. Die Bewohner nehmen die Sache selbst in die Hand.
Von Rebecca Baumann
A81 bei Ehningen: Reifen geplatzt, Mercedes landet im Graben

A81 bei Ehningen Reifen geplatzt, Mercedes landet im Graben

Auf der A 81 platzt bei einem Mercedes ein Reifen. Der Wagen schleudert quer über die Autobahn und kommt erst auf dem Dach im Graben zum Liegen. Die Fahrerin hat Glück im Unglück.
Von Rebecca Baumann
Unfall in Weil im Schönbuch: Zwei Autos stoßen an Kreuzung zusammen

Unfall in Weil im Schönbuch Zwei Autos stoßen an Kreuzung zusammen

Am Samstag kracht es in Weil im Schönbuch. Beide Unfallbeteiligte geben an, bei Grün gefahren zu sein. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.
Von Wolfgang Berger
Richtfest für Aidlinger Rewe-Markt: Kolossale Dachbinder ermöglichen Statik-Kniff

Richtfest für Aidlinger Rewe-Markt Kolossale Dachbinder ermöglichen Statik-Kniff

Der Neubau des Aidlinger Rewe-Markts nimmt Gestalt an. Beim Richtfest staunten die Gäste über die außergewöhnliche Dachkonstruktion.
Von unserer Redaktion
Restaurant in Aidlingen-Dachtel: Restaurant will mit Hausmannskost punkten

Restaurant in Aidlingen-Dachtel Restaurant will mit Hausmannskost punkten

Das Neunzehn54 in Dachtel hat mit Dimitroula Zouma eine neue Pächterin gefunden. Die Gäste erwartet deutsch-griechische Hausmannskost.
Von Jenny Schwartz
Weitere Artikel zu Drogen Kokain Rauschgift Landgericht Stuttgart Prozess Herrenberg Böblingen
 
 