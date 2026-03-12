Ein 21-jähriger Mann sitzt seit Montag in Untersuchungshaft. Die Polizei hat bei ihm mehrere Hundert Gramm Rauschgift, eine Waffe und mutmaßliches Dealergeld gefunden.

Ein 21-jähriger Mann ist am Montagmorgen gegen 1 Uhr in Reichenbach an der Fils (Landkreis Esslingen) festgenommen worden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts „des bewaffneten unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen“ ermittelt, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen mitteilen.

Eine Streife des Polizeireviers Esslingen war auf einen Seat Ibiza in der Kanalstraße aufmerksam geworden. Der Wagen stand mit laufendem Motor am Fahrbahnrand, der Fahrer schien zu schlafen. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten eine Schusswaffe unter dem Fahrersitz und nahmen den Mann in Gewahrsam.

Fahrzeug war nicht zugelassen

Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Ermittler mehrere Hundert Gramm Marihuana und Haschisch sowie mehrere Hundert Euro mutmaßliches Dealergeld. Außerdem stellten sie ein Messer und weiteres Zubehör sicher. Die Waffe entpuppte sich als Schreckschusspistole. Zudem ergab sich, dass der Seat nicht zugelassen war und die angebrachten Kennzeichen für ein anderes, bereits abgemeldetes Fahrzeug ausgegeben worden waren.

Verdächtiger befindet sich in Untersuchungshaft

Der wohnsitzlose Mann, der bereits polizeilich bekannt und vorbestraft ist, wurde noch am Montagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 21-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Kriminalpolizeidirektion Esslingen dauern an.