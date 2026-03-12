Ein 21-jähriger Mann sitzt seit Montag in Untersuchungshaft. Die Polizei hat bei ihm mehrere Hundert Gramm Rauschgift, eine Waffe und mutmaßliches Dealergeld gefunden.
12.03.2026 - 15:05 Uhr
Ein 21-jähriger Mann ist am Montagmorgen gegen 1 Uhr in Reichenbach an der Fils (Landkreis Esslingen) festgenommen worden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts „des bewaffneten unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen“ ermittelt, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen mitteilen.