«Der Herr der Hähne» war jahrelang auf der Flucht. Nun ist der Anführer des Kartells Jalisco nach Medienberichten von mexikanischen Sicherheitskräften getötet worden.

Mexiko-Stadt - Mexikos mächtigster Drogenboss Nemesio Oseguera Cervantes, aka "El Mencho", ist Medienberichten zufolge von mexikanischen Sicherheitskräften getötet worden. Die USA hatten eine Belohnung von 15 Millionen US-Dollar auf ihn ausgesetzt. Der Ex-Polizist führte seit 2011 das von ihm gegründete Drogenkartell Jalisco Nueva Generación (CJNG) an.

Über den Tod berichteten mexikanische Medien unter Berufung auf Behörden. Sicherheitskräfte führten eine Operation in Tapalpa im Bundesstaat Jalisco durch, die eine starke Reaktion von mutmaßlichen Bandenmitgliedern auslöste, wie Gouverneur Pablo Lemus auf X mitteilte. In mehreren Bundesstaaten, darunter in Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Tamaulipas und Guanajuato, wurden Straßen mit brennenden Autos, Lastwagen und Bussen gesperrt. Auch wurden Feuer in Apotheken und kleinen Einzelhandelsgeschäften gelegt.

Die US-Regierung hatte das extrem gewalttätige Drogenkartell von "El Mencho" als ausländische Terrororganisation eingestuft. Oseguera, auch als "Der Herr der Hähne" bekannt, ist 59 Jahre alt. Das von ihm geführte Verbrechersyndikat ist demnach eine transnationale Organisation mit Verbindungen bis nach China und Australien. Neben dem Handel mit Fentanyl ist sie den Angaben nach auch in Erpressung, Schleusung von Migranten, Diebstahl von Öl und Mineralien sowie Waffenhandel verwickelt.