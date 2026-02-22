«Der Herr der Hähne» war jahrelang auf der Flucht. Nun ist der Anführer des Kartells Jalisco nach Medienberichten von mexikanischen Sicherheitskräften getötet worden.
Mexiko-Stadt - Mexikos mächtigster Drogenboss Nemesio Oseguera Cervantes, aka "El Mencho", ist Medienberichten zufolge von mexikanischen Sicherheitskräften getötet worden. Die USA hatten eine Belohnung von 15 Millionen US-Dollar auf ihn ausgesetzt. Der Ex-Polizist führte seit 2011 das von ihm gegründete Drogenkartell Jalisco Nueva Generación (CJNG) an.