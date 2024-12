Der Konsum illegaler Rauschmittel ist seit Jahrzehnten ein Problem, das tödliche Folgen haben kann. Eine Substanz ist weiter auf dem Vormarsch.

red/dpa 12.12.2024 - 15:51 Uhr

Der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blienert mahnt angesichts steigenden Kokain-Konsums ein stärkeres Gegensteuern an. Die Bekämpfung des illegalen Drogenhandels müsse erfolgreicher werden, sagte der SPD-Politiker. Nötig sei ein Fokus auf die organisierte Kriminalität. Auch in unsicheren Zeiten, in denen Krisen und Kriege viele Menschen beunruhigten, dürften Drogenkonsumierende und Suchtkranke nicht an den Rand oder gar ins Unsichtbare geschoben werden. Gebraucht werde ein Kraftakt für mehr Prävention, Gesundheitsschutz und noch zielgenauere Beratung und Therapie.