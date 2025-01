Vorfall am Stuttgarter Hauptbahnhof Nach Kontrolle in S-Bahn: 22-Jährige greift Prüfpersonal an

Eine 22-Jährige ist am Montag ohne gültigen Fahrschein in der S-Bahn in Richtung Herrenberg unterwegs. Als sie kontrolliert wird und am Hauptbahnhof aussteigen muss, geht sie auf das Prüfpersonal los.