Seit Wochen gehen türkische Behörden gegen Prominente wegen mutmaßlichem Drogenkonsum vor. Nun wurden bekannte Sänger und ein Schauspieler festgenommen. Das Vorgehen steht in der Kritik.
17.02.2026 - 11:53 Uhr
Istanbul - Die türkische Polizei hat im Rahmen einer Drogenrazzia zahlreiche Prominente festgenommen, darunter den Sänger der populärsten Rockband des Landes. Insgesamt werde nach 25 Verdächtigen gefahndet, 17 davon seien in Gewahrsam genommen worden, teilte die Istanbuler Staatsanwaltschaft mit.