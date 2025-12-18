Wird der Schmuggel von Kokain nach Deutschland schwieriger? Mehrere Tonnen wurden im Juni weit vor dem Hamburger Hafen abgefangen. In Südwesteuropa spricht man derweil von einem «weißen Tsunami».
Hamburg - Auch im Jahr 2025 haben südamerikanische Drogenbanden tonnenweise Kokain nach Deutschland verschifft. Die womöglich größte Ladung wurde allerdings schon vor dem Zielhafen Hamburg abgefangen: Dank einer guten internationalen Zusammenarbeit stellten im Juni die britischen Behörden 3,6 Tonnen Kokain in Southampton sicher. Der Marktwert des Rauschgifts betrug nach Angaben der Polizei rund 90 Millionen Euro.