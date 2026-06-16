Im Stuttgarter Leonhardsviertel finden Suchterkrankte im Konsumraum „Kombo“ einen geschützten Raum. Der Umzug in geeignetere Räume verzögert sich aber.

Der Konsumraum „Kombo“ im Stuttgarter Leonhardsviertel ist für die Menschen, die dort ein und aus gehen, ein sicherer Ort, an dem sie zur Ruhe kommen können. Die meisten trinken im Erdgeschoss zunächst einen Kaffee, und tauschen sich mit anderen aus. Doch wenn der Suchtdruck zu groß wird, erklimmen sie die Treppen zum ersten Stock. Dort erhalten sie von der Leiterin Elena Feller oder ihren Mitarbeitenden sterile Konsumutensilien, wenn sie sich mit ihrem Ausweis registriert haben und angeben, welche Substanz sie konsumieren wollen.

Die Einrichtung bietet drei geschützte Konsumplätze sowie eine separate Inhalationsbox. „Kombo ermöglicht Konsum unter Aufsicht, reduziert gesundheitliche Risiken und schafft gleichzeitig Zugänge zu Beratung und weiterführender Hilfe. Genau diese Kombination macht das Angebot so wirksam“, fasst es Stefan Michel, Bereichsleiter Sucht- und Sozialpsychiatrische Hilfen beim Caritasverband, zusammen.

Konsumraum gibt es seit einem Jahr

Seit einem Jahr gibt es den Konsumraum, der vom Caritasverband für Stuttgart und Release Stuttgart getragen wird, nun schon. Die Verantwortlichen ziehen aus dieser Anfangszeit eine positive Bilanz: Fast 200 suchtkranke Menschen haben sich seit der Eröffnung hier registriert, Monat für Monat werden inzwischen bis zu 400 Konsumvorgänge begleitet.

Zuvor haben die Nutzerinnen und Nutzer in Hauseingängen, Parkhäusern oder Grünanlagen konsumiert, häufig unter schlechten hygienischen Bedingungen und mit erheblichen Risiken für ihre Gesundheit. Im Konsumraum ist jedoch im Notfall immer jemand zur Stelle. Bereits mehrfach mussten Rettungsdienste alarmiert werden. „In mindestens einem Fall wäre die Person ohne den Konsumraum wahrscheinlich gestorben“, so Elena Feller.

Auch aus polizeilicher Sicht bewährt sich das Konzept. Rund um den Standort wurden bislang keine besonderen Auffälligkeiten festgestellt. Alexander Stalder, Leiter der Kriminalpolizei Stuttgart, betont: „Der Drogenkonsumraum ist den Beamtinnen und Beamten bekannt. Durch die gezielte Steuerung des Aufenthaltsortes von Suchtkranken lassen sich unkontrolliertes Geschehen an öffentlichen Orten vermindern und das subjektive Sicherheitsgefühl stärken.“ Klar sei aber auch: „Drogenhandel – auch im Umfeld der Einrichtung – wird nicht toleriert.“

Optimal ist der aktuelle Interimsstandort in der Lazarettstraße allerdings nicht. Künftig soll der Konsumraum in die Ossietzkystraße 6 in der Nähe des Hauptbahnhofs umziehen, wo es einen barrierefreien Zugang, mehr Platz für Beratung sowie tagesstrukturierende Angebote geben würde. Aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt ist der Umzug jedoch frühestens ab 2030 realistisch. Aus demselben Grund mussten auch die Öffnungszeiten von bisher sieben auf sechs Tage die Woche gekürzt werden – der Sonntag ist nun geschlossen. Das sehen die Verantwortlichen kritisch, denn: Sucht kennt kein Wochenende.