Im Stuttgarter Leonhardsviertel finden Suchterkrankte im Konsumraum „Kombo“ einen geschützten Raum. Der Umzug in geeignetere Räume verzögert sich aber.
16.06.2026 - 16:00 Uhr
Der Konsumraum „Kombo“ im Stuttgarter Leonhardsviertel ist für die Menschen, die dort ein und aus gehen, ein sicherer Ort, an dem sie zur Ruhe kommen können. Die meisten trinken im Erdgeschoss zunächst einen Kaffee, und tauschen sich mit anderen aus. Doch wenn der Suchtdruck zu groß wird, erklimmen sie die Treppen zum ersten Stock. Dort erhalten sie von der Leiterin Elena Feller oder ihren Mitarbeitenden sterile Konsumutensilien, wenn sie sich mit ihrem Ausweis registriert haben und angeben, welche Substanz sie konsumieren wollen.