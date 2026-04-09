2023 wurde «Friends»-Star Matthew Perry mit einem Narkosemittel in seinem Blut tot aufgefunden. Eine Drogenlieferantin hatte ihn mit Ketamin versorgt. Jetzt muss sie für viele Jahre ins Gefängnis.
09.04.2026 - 00:49 Uhr
Los Angeles - Zweieinhalb Jahre nach dem Tod von "Friends"-Star Matthew Perry ist eine Drogenlieferantin zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die als "Ketamin-Königin" bekannte Frau hatte die Dosis des Narkosemittels Ketamin geliefert, die im Oktober 2023 zum Tod des Schauspielers führte.