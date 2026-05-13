2023 starb «Friends»-Star Matthew Perry an einer Ketamin-Überdosis. Es gab mehrere Drogenlieferanten - ein weiterer muss nun ins Gefängnis.
13.05.2026 - 20:44 Uhr
Los Angeles - Im Zusammenhang mit dem Tod von "Friends"-Star Matthew Perry ist ein 56-jähriger Mann zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das berichteten die "New York Times" und andere US-Medien unter Berufung auf eine Gerichtsentscheidung in Los Angeles. Die Staatsanwaltschaft hatte zweieinhalb Jahre Haft gefordert, die Anwälte des Mannes hofften auf eine mildere Strafe von drei Monaten Gefängnis und neun Monate in einer Suchthilfeeinrichtung.