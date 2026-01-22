Kaum ist dm mit einem digitalen Arzneiangebot gestartet, folgt der nächste große Player. Was zu Rossmanns Plänen bekannt ist – und warum Medikamente zunehmend online gekauft werden.
Burgwedel - Die Drogeriekette Rossmann bereitet den Aufbau einer eigenen Online-Apotheke vor. Das bestätigte das Unternehmen aus Burgwedel bei Hannover auf Anfrage. "Wir beschäftigen uns so intensiv damit, dass ich Ihnen sagen kann: Die Online-Apotheke wird kommen", kündigte Raoul Roßmann, Sprecher der Geschäftsführung, an. Zuvor hatte die "Lebensmittel Zeitung" berichtet.