Die heiligen Stätten des Islam bleiben trotz aller Widrigkeiten vorerst für Besucher geöffnet, doch 59.000 Pilger aus Indonesien sind bereits vor Ort gestrandet.

Die Vorfreude auf die Wallfahrt nach Mekka ist bei vielen Muslimen groß. Doch wer zum festgelegten Termin Ende Mai 2026 eine Pilgerreise nach Saudi-Arabien plant, blickt derzeit mit großer Sorge auf die Nachrichten. Die geopolitische Lage im Nahen Osten hat sich nach den jüngsten militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA, Israel und dem Iran drastisch zugespitzt.

Unsere Empfehlung für Sie Nach Urabstimmung Eurowings-Streik in den Osterferien? Die Piloten von Eurowings haben sich für Arbeitsniederlegungen ausgesprochen. Kurz vor Ostern braut sich im gesamten Lufthansa-Konzern etwas zusammen. Zwar hat Saudi-Arabien die heiligen Stätten nicht offiziell geschlossen, doch westliche Regierungen schlagen Alarm. Was bedeutet das für geplante Pilgerreisen? Wir haben den aktuellen Status quo (Stand März 2026) zusammengefasst.

Kaaba-Schrein in Mekka. Foto: IMAGO/APAimages

Deutsche Reisewarnung für Saudi-Arabien

Das deutsche Auswärtige Amt hat Mitte März 2026 eine formelle Reisewarnung für Saudi-Arabien ausgesprochen - die höchste Warnstufe, die das Ministerium kennt. „Von Reisen nach Saudi-Arabien wird gewarnt,“ heißt es unmissverständlich auf der offiziellen Website. Ähnliche Warnungen gelten für die gesamte Region, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Israel, Iran, Irak, Jordanien, Libanon, Syrien und Jemen.

Die Warnung begründet das AA mit der seit Ende Februar andauernden militärischen Eskalation zwischen den USA und Israel einerseits und dem Iran andererseits. Luftangriffe, Raketen- und Drohnenanschläge bedrohen die gesamte Region. Besondere Gefahren bestünden in der Nähe von US-Einrichtungen, Militäranlagen und Öl-Infrastruktur.

Ländliches Gebiet in Saudi-Arabien. Foto: imago images/Arabian Eye

Westliche Reisewarnungen für Saudi-Arabien

Auch andere westliche Regierungen haben ihre Sicherheitshinweise verschärft:

USA: Saudi-Arabien ist als „Level 3: Reconsider Travel“ eingestuft, mit zusätzlichem Aufruf an US-Bürger, die Region zu verlassen

Großbritannien: Abgestufte Warnungen für verschiedene Landesteile, darunter „all but essential travel“ für die wichtigen Provinzen Riad und Ostprovinz

Österreich: Sicherheitsstufe 3 (hohes Sicherheitsrisiko) für Saudi-Arabien

Schweiz: Abraten von touristischen und nicht dringenden Reisen

Kanada: Empfehlung, nicht notwendige Reisen zu vermeiden

Blockierter Dubai-Hub Richtung Mekka

Besonders problematisch für Pilger ist die Tatsache, dass auch die wichtigsten Drehkreuze für Flüge nach Saudi-Arabien von der Krise betroffen sind. Die Vereinigten Arabischen Emirate, insbesondere Dubai und Abu Dhabi, gelten traditionell als wichtige Transit-Hubs für Reisende nach Mekka. Deutschland hat für die VAE ebenfalls eine Reisewarnung herausgegeben, während die USA das Land auf „Level 3: Reconsider Travel“ hochgestuft haben.

Die praktischen Auswirkungen sind bereits jetzt erheblich:

Geschlossene Lufträume: Mehrere Staaten der Region haben zeitweise ihre Lufträume komplett geschlossen.

Ausgesetzte Flugverbindungen: Zahlreiche Airlines wie Air France, Emirates und Etihad haben ihre Verbindungen in die Region zeitweise ausgesetzt oder stark reduziert.

Gestrandete Pilger: Laut AP-Berichten sind bereits im März etwa 59.000 indonesische Umrah-Pilger in Saudi-Arabien gestrandet, weil Rückflüge ausfielen oder umgeleitet wurden.

Diese Probleme könnten sich bis zur Hadsch-Wallfahrt Ende Mai sogar noch verschärfen, falls die regionale Krise anhält oder eskaliert. Reisende müssen damit rechnen, dass geplante Flugverbindungen kurzfristig gestrichen werden oder alternative Routen gefunden werden müssen - oft mit erheblichen Mehrkosten und logistischen Herausforderungen.

Filipinos verlassen den Persischen Golf aus Sicherheitsgründen. Foto: AFP

Sicherheitsrisiken in Saudi-Arabien

Neben den Anreiseproblemen bestehen erhebliche Sicherheitsbedenken in Saudi-Arabien selbst. Seit Beginn der aktuellen Krise hat der Iran mehrfach Raketen- und Drohnenangriffe auf saudisches Territorium und Öl-Infrastruktur durchgeführt. Die saudische Flugabwehr musste an einzelnen Tagen Dutzende Drohnen abfangen.

Westliche Außenministerien warnen daher ausdrücklich vor dem Aufenthalt in der Nähe von:

Öl-Anlagen

Militärbasen

Einrichtungen der USA und Israels

Besonders die Provinz Riad und die Ostprovinz, wo wichtige Öl-Anlagen und der Flughafen Dammam liegen, werden als Risikogebiete genannt. Zusätzlich gelten die Grenzgebiete zu Jemen als besonders gefährlich.

Versicherungsschutz und konsularische Hilfe eingeschränkt

Eine oft übersehene Konsequenz von Reisewarnungen: Viele Reise- und Krankenversicherer schließen Leistungen bei Reisen in Länder mit formeller Reisewarnung aus oder schränken sie erheblich ein. Wer trotz der Warnungen die Pilgerreise antritt, muss im Ernstfall mit eingeschränkter Versicherung und hohen Eigenkosten für Notfälle, Evakuierungen oder medizinische Rückholungen rechnen.

Auch die konsularische Unterstützung ist eingeschränkt. Mehrere westliche Staaten haben nicht-essenzielles Botschaftspersonal bereits abgezogen:

Die USA haben eine „Ordered Departure“ für nicht-notwendige Regierungsmitarbeiter aus Saudi-Arabien angeordnet.

Österreich organisiert Sonderflüge aus Riad.

Deutschland, die Schweiz und Kanada fordern ihre Bürger auf, in Eigenverantwortung auszureisen und nicht auf staatliche Evakuierungen zu vertrauen.

Riskante Pilgerfahrt nach Mekka

Trotz der angespannten Lage hat Saudi-Arabien selbst den Hadsch bisher nicht abgesagt, und kein westliches Außenministerium hat ein spezifisches Verbot für religiöse Pilgerreisen erlassen. Die Warnungen sind allgemein territorial formuliert und gelten damit auch für Pilgerreisen, ohne diese separat zu behandeln.

Dennoch empfehlen bereits einzelne nationale Religions- und Hadsch-Behörden, wie etwa das indonesische Religionsministerium, Pilgerreisen freiwillig zu verschieben, obwohl die saudischen Pilgerstätten weiter offen sind.

Für gläubige Muslime, die ihre religiöse Pflicht erfüllen möchten, stellt sich somit eine schwierige Abwägung. Einerseits ist die Pilgerfahrt nach Mekka wie das Fasten im Ramadan eine der fünf Säulen des Islam und für jeden gesunden und finanziell dazu in der Lage befindlichen Muslim einmal im Leben verpflichtend. Andererseits lehrt der Islam auch, das eigene Leben nicht leichtfertig zu gefährden.

Entwicklung bis Ende Mai abwarten

Aus rein sicherheitspolitischer Sicht ist eine Pilgerreise nach Saudi-Arabien Ende Mai 2026 mit erheblichen Risiken verbunden und widerspricht den Empfehlungen aller westlichen Außenministerien. Die größten praktischen Herausforderungen sind:

die Unzuverlässigkeit des Flugverkehrs

konkrete Sicherheitsgefahren durch Drohnen- und Raketenangriffe

eingeschränkte Versicherungsdeckung und reduzierte konsularische Hilfe

Waffenstillstand vor Hadsch nach Mekka?

Ob sich die Situation bis Ende Mai entspannt oder weiter verschärft, lässt sich derzeit noch nicht seriös vorhersagen. Alle Außenministerien betonen ausdrücklich, dass sich die Lage „jederzeit und kurzfristig ändern“ kann.

Saudi-Arabien steht auch wegen der traditionellen Rivalität mit dem Iran besonders im Fokus. Andererseits könnte die anstehende Pilgerfahrt nach Mekka womöglich auch einen Anlass für Waffenstillstandsverhandlungen bieten.