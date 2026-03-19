Die heiligen Stätten des Islam bleiben trotz aller Widrigkeiten vorerst für Besucher geöffnet, doch 59.000 Pilger aus Indonesien sind bereits vor Ort gestrandet.
19.03.2026 - 15:09 Uhr
Die Vorfreude auf die Wallfahrt nach Mekka ist bei vielen Muslimen groß. Doch wer zum festgelegten Termin Ende Mai 2026 eine Pilgerreise nach Saudi-Arabien plant, blickt derzeit mit großer Sorge auf die Nachrichten. Die geopolitische Lage im Nahen Osten hat sich nach den jüngsten militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA, Israel und dem Iran drastisch zugespitzt.