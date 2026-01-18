Der US-Präsident will Deutschland und sieben andere europäische Staaten mit Sonderzöllen belegen. Die Europäer überlegen, wie sie kontern können.
Deutschland und die übrigen betroffenen Staaten wollen die Drohung von US-Präsident Donald Trump mit Sonderzöllen im Grönland-Konflikt nicht auf sich sitzen lassen. Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) sagte am Sonntag: „Wir dürfen uns nicht erpressen lassen von dem, was da gerade passiert.“ Den Weg, den Trump einschlage, könne man nicht mitgehen.